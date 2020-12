Welberth Rezende, prefeito eleito de Macaé. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/12/2020 20:29





MACAÉ - O prefeito eleito de Macaé, no Norte Fluminense, Welberth Rezende, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada neste domingo (6), através de nota. No documento, Welberth informou que está com sintomas leves e seguindo todas as orientações médicas. “Testei positivo para a Covid-19. Eu estou bem e cumprindo o isolamento desde os primeiros sintomas. Conto com a oração de todos”, disse Welberth em seu perfil oficial no Facebook.

Quanto à transição de governo, o prefeito eleito afirmou que, apesar de cumprir isolamento domiciliar, os trabalhos irão continuar através de contato telefone com sua equipe de governo.

Até agora, Macaé tem 11.437 casos confirmados da doença e 196 óbitos. As taxas do município, neste domingo (6) são: de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, 56%; de reprodução do vírus 1,10; e de letalidade 1,7%.



A cidade atingiu a marca de 64% de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, nesta sexta-feira (4), segundo um boletim divulgado pela prefeitura. A cidade também voltou a faixa laranja, estágio de risco alto no nível de contaminação pela doença. No dia 6 de agosto, o município havia entrado na zona verde.



O município possui um Centro de Triagem para Covid-19, o espaço funciona 24 horas por dia, no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas, na Rua Tenente Coronel Amado, 225, no centro da cidade. Os telefones são 2796-1015 e 2796-1344.