Ex-candidato a prefeito, que obteve quase 17 mil votos, nas eleições municipais de 2020. Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/12/2020 13:47



MACAÉ- Ex-candidato a prefeito de Macaé, o engenheiro Silvinho Lopes (DEM), passou mal nos últimos dias, após testar positivo para a Covid-19. Ele está internado no Hospital da Unimed Costa do Sol, no Centro de Macaé. A confirmação foi dada pelo médico Sávio Mussi, primo de Silvinho, que informou sobre o seu estado de saúde.



“Silvinho está no CTI do Hospital da Unimed Costa do Sol, acordado, com oxigenioterapia em baixo volume/minuto, fazendo fisioterapia respiratória, com um envolvimento pulmonar moderado, medicado adequadamente, com melhora evolutiva ainda lenta, necessitando cuidados e monitoramento intensivo”, disse o médico.

Publicidade



Após as eleições, o ex-candidato a prefeito, que obteve quase 17 mil votos, fez uma reflexão sobre o resultado das eleições na cidade, e ainda desejou boa sorte ao prefeito eleito Welberth Rezende (Cidadania).

“Desejo ao prefeito eleito um bom governo. Que ele possa ter independência para tomar as medidas necessárias para recuperar a identidade de Macaé, e a esperança de que voltaremos a viver dias de prosperidade e de qualidade de vida”, afirmou recentemente em entrevista.