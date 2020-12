O aviso sobre a suspensão temporária dos atendimentos foi fixado nas portas dos bancos. Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/12/2020 17:26



MACAÉ- O Itaú teve cinco das sete agências fechadas por causa da Covid-10 em Macaé, no Norte Fluminense. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Bancários de Macaé e Região (SEEB/MR), que informou ainda que o atendimento foi suspenso, para preservar a saúde dos funcionários e clientes que transitam nas unidades.



Apenas duas agências se mantem abertas: a 6242 e agência Personnalité, ambas localizadas na Avenida Nossa Senhora da Glória, no bairro Cavaleiros. Encontram-se fechadas todas as agências do Centro da cidade, a da Barra de Macaé e a da Granja dos Cavaleiros, que fica instalada dentro do Shopping Plaza Macaé. O aviso sobre a suspensão temporária dos atendimentos foi fixado nas portas dos bancos. As agências ficarão fechadas para desinfecção e limpeza geral. Os trabalhadores que estavam atuando junto aos bancários suspeitos de contaminação, foram dispensados e vão aguardar as instruções do Banco. Ainda não há previsão de reabertura.

“Com grandes circulações de pessoas, as agências bancárias são vetores de propagação do vírus. O fornecimento de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) aos empregados é uma das importantes pautas requerida pelos sindicatos junto às organizações financeiras. O Sindicato dos Bancários de Macaé e Região, está acompanhando desde o início da pandemia do Covid-19, sem baixar a guarda, junto as instituições financeiras de nossa base (Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Córrego do Ouro e Quissamã), para que todas as medidas necessárias sejam tomadas, até que esse momento crítico do coronavírus seja superado”, disse o sindicato em nota.