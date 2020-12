Para o primeiro filho, o desconto é de 100% do valor da mensalidade. Divulgação.

MACAÉ- Professores que desejam usufruir do desconto em mensalidades escolares de seus filhos em 2021 devem ficar atentos. O Sindicato dos Professores de Macaé e Região (Sinpro) já está fazendo o recadastramento de seus sindicalizados que têm o desejo de matricular seus dependentes na mesma escola que leciona ou renovar o benefício para aqueles que já estão frequentando as aulas. O cadastro acontece por meio do site www.sinpromacae.com.br entre 6 e 30 de dezembro.



Para o primeiro filho, o desconto é de 100% do valor da mensalidade. Do segundo, 70%; do terceiro e quarto, 50%. Do quinto em diante, o professor paga o valor integral. A bolsa é concedida para os ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Pré-vestibular.



“O direito à bolsa foi conquistado através da luta dos professores junto ao Sindicato dos Professores. Uma conquista coletiva e histórica da categoria, destinado aos professores em efetivo exercício do magistério nas escolas privadas. Está na convenção coletiva de trabalho de Macaé. Não é facultativo a escola, mas um direito de todos os sindicalizados”, explicou Guilhermina Rocha, presidente do Sinpro Macaé e Região.



Os interessados devem apresentar a Carteira de Trabalho atualizada; contracheque referente a cada contrato de trabalho dos três últimos meses; Formulário de Requerimento de Bolsas preenchido; Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos ou de casamento, caso o cônjuge seja o beneficiário da gratuidade; Documento comprobatório dos dependentes reconhecidos pela legislação previdenciária; Preenchimento da Ficha de Filiação e da Autorização do desconto em folha.



O professor deve enviar todos os documentos pelo e-mail bolsas.sinpromacae@gmail.com. O Sinpro enviará por e-mail até 15 de janeiro de 2021 requerimento de renovação do beneficiário e a renovação na escola vai até 10 de fevereiro.



Em caso de dúvidas, a professore e o professor poderá entrar em contato com o Sindicato por meio dos telefones (22) 2772-3154 e (22)3323-9799, ou pelo e-mail: tesouraria.sinpromacae@gmail.com, whatsapp:(22).99238-3413 Macaé, 04 de dezembro de 2020.