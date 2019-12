Bombeiros procuram homem que mergulhou para salvar o filho em Macaé

Macaé - Pelo quarto dia seguido, homens do Corpo de Bombeiros de Macaé procuram José Carlos Marcelino Júnior, de 23 anos, que entrou no mar da praia de Lagomar, na quarta-feira, para salvar o filho e não foi mais visto.



"Continuamos com as buscas. É o quarto dia e temos o apoio de uma lancha da Marinha. Vamos ter uma ajuda com uma equipe do drone", explicou Luiz Fernando Shinkado. Comandante do 9° GBM.



A criança que estava se afogando, foi resgatada e está com a mãe em Macaé.