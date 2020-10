Nilton Francisco Rangel Pinto estava foragido. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 23/10/2020 16:55 | Atualizado 23/10/2020 17:05



CAMPOS - Foi preso na manhã desta sexta-feira (23), escondido em um sítio no município de Itaúna, em Minas Gerais, Nilton Francisco Rangel Pinto, de 67 anos. Ele é acusado de matar a ex-esposa, Mara Tavares Damasceno, a tiros em Campos, no dia 15 de setembro. O homem estava foragido desde a ocasião do crime. A princípio, Nilton estaria sendo “acobertado” por uma de suas filhas, fruto de outro casamento.



O autor vinha sendo procurado pela polícia desde então. Ao todo, foram cerca de 30 horas de trabalho, entre deslocamento e levantamento do local, análise de imagens de satélite e trabalhos de inteligência, até que a equipe da 134ª Delegacia Policial identificasse o endereço no qual o suspeito se encontrava. A ação teve o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. Nilton irá prestar depoimento na sede policial e será transferido ao sistema penitenciário.

Relembre o caso



Imagens da câmera de segurança da residência registraram o exato momento em que o homem desce de uma camionete na frente da casa de Mara e segue em direção à vítima, que entra na garagem. Nilton vai até a porta da garagem e efetua disparos contra a mulher. Depois dos tiros, ele entra no carro e vai embora.



Os filhos de Nilton e Mara acreditam que um dos motivos que teria levado Nilton a praticar o crime seria o pagamento de uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 17 mil, que ele devia à ex-mulher há anos. Nilton Pinto Monteiro Neto, que também era vizinho da mãe, conta que no momento do ocorrido acordou com um barulho de tiro, mas achou que estivesse sonhando.



“Foi quando os vizinhos batem no portão falando: Neto, fica calmo. Acabaram de matar a sua mãe e acho que foi seu pai. Vimos uma camionete vermelha saindo”, explicou o filho emocionado.



No dia 19 de setembro, o Portal dos Procurados do estado do Rio de Janeiro divulgou um cartaz do empresário.