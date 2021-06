Lázaro Barbosa foi capturado e morto na manhã desta segunda-feira, após 20 dias de buscas - Reprodução

Publicado 28/06/2021 16:50 | Atualizado 28/06/2021 16:51

O serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto com pelos menos 38 tiros em um confronto com a polícia, na manhã desta segunda feira, 28, em Águas Lindas de Goiás. "Quando ele chegou [ao hospital], já estava sem vida. Nós contamos 38 marcas de tiro. É um cálculo aproximado ainda", disse o secretário municipal de Saúde, Rui Borges. As informações foram apuradas pelo portal Metrópoles.

De acordo com o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, Lázaro tentou fugir do cerco policial e entrou em confronto com os agentes de segurança. Miranda declarou que Lázaro descarregou uma pistola contra os policiais. "Ele descarregou a pistola contra os policiais e não tivemos outra alternativa se não revidar", afirmou.