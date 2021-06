Carro de polícia após Tiroteio foi na frente de bar em Araçatuba - Reprodução

Por iG

Publicado 28/06/2021 18:33

São Paulo - Um caminhoneiro de 47 anos foi preso na noite de domingo (27) por tentativa de homicídio após ser retirado de um bar de Araçatuba, em São Paulo, por se recusar a usar máscara de proteção à Covid-19.

O Homem teria se retirado do bar e, minutos depois, voltado armado para atirar no dono do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi detido. Ele portava uma pistola calibre 380, que foi encontrada no local do crime.

O suspeito nega o crime e não apresentou documentação de porte ou posse de arma de fogo. Ele foi encaminhado à cadeia de Penápolis (SP).