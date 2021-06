Homem carbonizado é encontrado dentro do Piscinão de São Gonçalo - WhatsApp O Dia

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:46 | Atualizado 22/06/2021 10:56

Rio - Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã desta terça-feira dentro de um carro, em São Gonçalo. Segundo Polícia Militar, o caso aconteceu dentro do Piscinão de São Gonçalo, às margens da BR-101, no bairro Boa Vista. O homem ainda não foi identificado.

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados, por volta das 9h, para verificar uma denúncia de que havia um veículo incendiado dentro do Piscinão de São Gonçalo. Lá, os policiais encontraram um carro branco, incinerado com um corpo em seu interior. Atualmente o local está desativado e é usado apenas para a prática de exercícios físicos.

Os PMs isolaram a área e acionaram a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que agora vai investigar o caso e buscar a identificação do morto. Após a perícia, o corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.