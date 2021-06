Moniquinha Ângelo está na atração do 2º dia de Live do Arraiá de Maricá - Divulgação

Moniquinha Ângelo está na atração do 2º dia de Live do Arraiá de MaricáDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 05:48 | Atualizado 23/06/2021 05:48

Maricá - A comemoração do Dia de São João (24/06) será com muita música no Arraiá de Maricá, evento promovido pela Prefeitura de Maricá, através das secretarias de Turismo, Cultura e da Companhia de Desenvolvimento do município (Codemar), em lives transmitidas nos dos canais oficiais da Prefeitura no Facebook e Youtube.

A programação terá shows dos cantores Eduardo Silva, Rhoan Victor, Banda Capim Limão, TatudoEmCasa, Dida Show e Raquel Fonseca, Moniquinha Angelo, Nega Clei (artista que dança com sua boneca) e Johran DJ. O evento tem início a partir das 17h.

Para o secretário de Turismo, Robson Dutra, além da homenagem pela data, a grande importância de se promover um evento como esse é poder colocar o artista de volta ao palco.

“Todo profissional que ama o que faz sente uma grande emoção em poder retornar ao trabalho, e os artistas de Maricá realmente amam o palco”, afirmou Robson Dutra. “E, essa live é uma forma de levar um pouco de alegria, nesse momento tão delicado, para as pessoas de Maricá e de fora da cidade. Além de não deixar a data passar em branco”, completou.

“É uma honra a gente ser usado como instrumento de alegria para levar um pouquinho de distração e de música para os lares nesse período tão complicado que estamos vivendo”, disse a cantora Moniquinha Ângelo.

E, na terça-feira, 29/06, Dia de São Pedro, tem show de Luis Fernando, Canacaiana, Roberta Tílio e Ricardo Agura, Monique Vidal, Ricardo Pop, Cynthia Moura, Angelo Paiva, Betinho Bahia e Ismayer Alves, Forró Bom Demais, Dj Marcio Albuquerque e Cristiano com sua boneca dançarina.