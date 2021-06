Baleia é encontrada morta na noite desta terça-feira na praia de Itaipuaçu - Foto: Leandro Coutinho

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 22:17 | Atualizado 22/06/2021 22:23

Maricá - Na noite desta terça-feira (22/06) por volta das 21:30, uma baleia foi encontrada morta nas areias da praia de Itaipuaçu, nas proximidades da Rua 83.

Infelizmente não é algo incomum em nosso litoral, e normalmente o mamífero é encontrado encalhado e sem vida nas areais da praia, provavelmente, como podemos observar no registro fotográfico do Leandro Coutinho, é uma baleia da espécie Jubarte que é muito visto nadando em nosso litoral nesta época do ano, normalmente a espécie chega as nossas marés com o mar alto e fica encalhado quando a maré abaixa, dificultando seu retorno para as partes mais fundas do mar.

Constantemente esses animais são vistos nadando em nossa praias e são inofensivos.