O objetivo de recolher agasalhos, óleo usado, lixo eletrônico e tampinhas de garrafas plásticas.Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:55 | Atualizado 23/06/2021 10:55

Maricá - Em parceria com a SOMAR, a Secretaria de Cidade Sustentável e a Coordenadoria de Assuntos Religiosos, a Prefeitura de Maricá está realizando nesta semana ações itinerantes por bairros da cidade com o objetivo de recolher agasalhos, óleo usado, lixo eletrônico e tampinhas de garrafas plásticas.

As ações tiveram início na última segunda-feira na ponte da Mumbuca. Ontem, as ações aconteceram na Praça Ana Ferreira na Barra de Maricá. A programação segue hoje no Caju, próximo ao Bar do Lelei. Amanhã será na Praça do Barroco e na sexta-feira na Praça do Turismo, no Centro.

A Coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, responsável pela inclusão de doação de agasalhos falou sobre a ação.

“Com essa parceria, estamos realizando a campanha com o intuito de diminuir o impacto da estação. Com o frio chegando, sabemos das dificuldades enfrentadas por grande parte das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e isso representa a força da solidariedade. Com ela, incentivamos o ato de doar aquilo que temos em casa e não nos serve mais, mas que faz falta e aquece aqueles impactados pelo frio. É uma oportunidade de ajudar o próximo, um gesto de empatia”

Entre em contato com o telefone (21) 3731-9633 para realizar o agendamento da equipe até a sua residência para fazer o recolhimento. Para maiores informações do projeto e saber quando a ação estará no seu bairro.



Serviço: Ações itinerantes recolhem agasalhos, óleo usado e eletrônicos



Próximas datas:



23/06 (quarta-feira) – Caju, próximo ao Bar do Lelei



24/06 (quinta-feira) – Praça do Barroco, Itaipuaçu



25/06 (sexta-feira) – Praça do Turismo, Centro



Horário: 9h às 15h



Recolhimento residencial e maiores informações: (21) 3731-9633