Os Policiais levaram os carros roubados até a 82ª DP no Centro onde constataram que um dos automóveis era do motorista de app desaparecido - Foto: Fernando Mariano

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:18

Maricá - Agentes Militares resgataram um motorista de aplicativo na noite de ontem (22/06) na Restinga.

Os Policiais estavam num patrulhamento de rotina por dentro da Restinga quando viram dois carros abandonados no meio à vegetação. Foi quando fizeram a checagem das placas e viram que eram automóveis roubados.

Os veículos foram encaminhados para a 82ª DP, no Centro e constataram que um dos veículos era do de um motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a segunda dia 21/06. Os Policiais Militares retornaram ao local e o homem no matagal foi encontrado em estado grave.



A vítima levado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, onde recebeu os socorros.



A Polícia Militar informou que o outro automóvel foi usado para roubar o motorista, e que um dos suspeitos do sequestro já foi identificado.