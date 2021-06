Baleia Jubarte encontrada morta em areias da praia de Itaipuaçu é estudada - Foto: TVI Web

Baleia Jubarte encontrada morta em areias da praia de Itaipuaçu é estudadaFoto: TVI Web

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:26

Maricá - A Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá acompanhou nesta quarta-feira (23/6) a autópsia realizada na baleia jubarte que apareceu morta em Itaipuaçu, na noite de terça-feira (22). O animal, que estava na altura da Ponta do Francês, foi examinado por uma equipe de biólogos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA) da UERJ, mas eles afirmam que não foi possível determinar uma causa para a morte por causa de sua decomposição já avançada.

Ainda de acordo com o órgão, a baleia jubarte morta na orla é um animal considerado jovem com 7,7 metros de comprimento e um peso aproximado de 8 toneladas. “Essa espécie sai de suas áreas de alimentação no sul do Oceano Atlântico e migra para nossas águas, rumo a uma área de reprodução entre o norte do Espírito Santo e sul da Bahia, na região do Parque Nacional Marinho de Abrolhos”, detalhou o biólogo Rafael Carvalho, que participou da autópsia.

Publicidade

Até o fim da tarde, a baleia ainda não havia sido retirada. O subsecretário Guilherme Mota também esteve no local onde ela foi encontrada e afirmou que o órgão municipal presta apoio logístico à operação e providencia a retirada do animal. “Além do acompanhamento, nossa função é oferecer maquinário para que os restos mortais sejam retirados, além de procurar um local para destinação final”, contou ele, revelando que o AquaRio manifestou interesse pelos restos do mamífero para suas pesquisas.