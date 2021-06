Colisão aconteceu durante prático do esporte, na Ponta da Alcaíra - Foto: Divulgação

Publicado 29/06/2021 09:00

ARRAIAL DO CABO – Dois atletas que praticavam kitesurf ficaram levemente feridos, após colidirem entre si, nesse domingo (27), na Ponta da Alcaíra, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, agentes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (Gopam), que faziam patrulhamento no local, foram acionados para prestar os primeiros socorros às vítimas, que foram levadas, em seguida, para o hospital da cidade.

Ainda de acordo com o município, os atletas realizaram uma tomografia na unidade, mas deixaram o hospital antes do resultado do exame ficar pronto. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.