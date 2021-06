Por O Dia

Publicado 29/06/2021 08:00 | Atualizado 29/06/2021 08:02

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, imuniza contra a Covid-19, nesta terça-feira (29), pessoas com 51 anos de idade, e realiza também uma repescagem para tentar vacinar as pessoas em situação de rua, que ainda não receberam a primeira dose do imunizante.

A vacinação acontece em diferentes pontos da cidade, das 9h às 16h. Para se imunizar, é preciso apresentar documento pessoal com foto e um comprovante de residência no município.



Publicidade

LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger Júnior, Canaã;

Escola João Torres, Prainha;

Associação dos Aposentados e Pensionistas; Praia dos Anjos.