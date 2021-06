Durante o evento, serão discutidos assuntos relacionados a educação ambiental, unidade de conservação, e agendas urbana e ambiental - Foto: Lucas Madureira

Durante o evento, serão discutidos assuntos relacionados a educação ambiental, unidade de conservação, e agendas urbana e ambientalFoto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 23:05

ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, realiza nesta quarta-feira (30), a partir das 9h, a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o tema. Segundo a Prefeitura, o evento será virtual e para participar é preciso fazer inscrição neste link: [ clique aqui