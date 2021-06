Fiscalização foi realizada nesta terça-feira, dia 29 - Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO - Agentes do Procon de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizaram nesta terça-feira (29), uma fiscalização para apurar denúncias de irregularidades em um supermercado da cidade. Segundo o órgão, durante a fiscalização foram realizados os procedimentos padrões, mas nenhuma irregularidade foi identificada.