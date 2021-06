CIEP Municipalizado Cecílio Barros Pessoa fica no bairro Prainha - Foto: Divulgação

CIEP Municipalizado Cecílio Barros Pessoa fica no bairro PrainhaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 00:00

A secretária municipal de Educação, Isalira Gomes, e a diretora da unidade, recepcionaram a equipe da Marinha. Durante o encontro, Isalira explicou que, a visita técnica foi para avaliar o estado da unidade para a elaboração de um cronograma, para a execução de uma obra de adaptação na unidade. Em seguida, ainda segundo a secretária, o município vai fazer a licitação para a compra do material que será utilizado pela Marinha, durante a intervenção.



Publicidade

Ao todo, apenas 74 municípios de todo o Brasil vão receber uma unidade do programa. Além de Arraial do Cabo, os outros municípios do Rio de Janeiro que foram contemplados, são: Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São Pedro da Aldeia.



O QUE É O PECIM



Publicidade

O PECIM é uma ação do Ministério da Educação (Mec), em parceria com o Ministério da Defesa, que visa contribuir para a melhoria da educação básica do Brasil, a partir da implantação do modelo MEC de Escolas Cívico-Militares (Ecim). Esse modelo é centrado na melhoria de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, sendo baseado no padrão de alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.