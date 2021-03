CIEP Municipalizado Cecílio Barros Pessoa Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2021 09:30 | Atualizado 12/03/2021 09:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está entre as seis do Estado, que vão receber uma unidade de ensino do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim). A escola selecionada para receber o Pecim, foi o CIEP Municipalizado Cecílio Barros Pessoa, por ter o público-alvo definido no Programa, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Ainda de acordo com a pasta, a unidade também foi escolhida porque possui a infraestrutura exigida pelo programa. A Prefeitura, no entanto, não informou qual é a previsão para que o novo modelo de ensino seja colocado em prática na unidade. O Termo de Adesão ao Pecim foi enviado pelo município ao Ministério da Educação (MEC), há pouco mais de um mês.



Ao todo, apenas 74 municípios de todo o Brasil vão receber uma unidade do programa. Além de Arraial do Cabo, os outros municípios do Rio de Janeiro que foram contemplados, são: Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e São Pedro da Aldeia



O QUE É O PECIM



O PECIM é uma ação do MEC, em parceria com o Ministério da Defesa, que visa contribuir para a melhoria da educação básica do Brasil, a partir da implantação do modelo MEC de Escolas Cívico-Militares (Ecim). Esse modelo é centrado na melhoria de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, sendo baseado no padrão de alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.