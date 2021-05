Presidente disse que mesmo que o Congresso aprove, ele irá vetar proposta que permite o cultivo de Cannabis por empresas para fins medicinais Reprodução/TV Brasil

Rio - O presidente Jair Bolsonaro comparou maconha à cloroquina, na manhã desta segunda-feira, ao dizer a apoiadores que ele vetaria um projeto de lei que permite cultivo de maconha por empresas para fins medicinais caso seja aprovado. A informação é da Folha de São Paulo.

"Isso é com o Parlamento. Se chegar a mim, eu veto", declarou Bolsonaro ao ser indagado por um apoiador no cercado armado no jardim do Palácio da Alvorada. A fala do presidente foi transmitida por um canal bolsonarista.

Em tom de ironia, Bolsonaro fez uma comparação entre a maconha medicinal e a cloroquina, medicamento que assim como a ivermectina não tem comprovação científica no tratamento ou prevenção contra a covid-19.

"Engraçado, maconha pode, cloroquina não pode", afirmou Bolsonaro, e completou: "a esquerda sempre paga uma oportunidade para querer liberar as drogas".

Uma apoiadora então questionou o uso da ivermectina, alegando fazer mal. Novamente em ironia, Bolsonaro disse: “maconha e cocaína faz bem, sem problema”.

O presidente tem feito críticas recorrentes ao projeto de lei nº 399, de 215, que tramita em uma comissão especial na Câmara. A proposta permite o cultivo, processamento, pesquisa, armazenamento, transporte, produção, industrialização, manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos à base de Cannabis.

Entretanto, o texto ressalta que “é vedada a prescrição, a dispensação, a entrega, a distribuição e a comercialização para pessoas físicas, de chás medicinais ou de quaisquer produtos de cannabis sob a forma de droga vegetal da planta, suas partes ou sementes, mesmo após processo de estabilização e secagem".