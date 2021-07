Materiais apreendidos foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:30

ARRAIAL DO CABO – Dois jovens de 24 e 25 anos foram presos em flagrante, nessa quarta-feira (30), por tráfico de drogas, no bairro Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com eles foram apreendidas 33 trouxinhas de maconha, 22 frascos de loló e 10 pinos de cocaína.

Ainda segundo a PM, os agentes receberam informações de que suspeitos estariam atuando no tráfico de drogas na Rua Martins Afonso. Os policiais então foram ao local, conseguiram localizar os suspeitos, e, durante uma revista, conseguiram encontrar os entorpecentes próximos a eles. Além dos dois presos, outras duas pessoas foram conduzidas para a delegacia, prestaram depoimento como testemunhas e foram liberadas.



Os presos foram levados com os materiais apreendidos para a 132ª Delegacia Policial, e aguardam transferência para um presídio na capital. O DIA não conseguiu contato com a defesa deles.