Publicado 30/06/2021 18:23

Um garoto de 7 anos morreu nesta terça-feira, 29, após passar mais de 70 dias em coma internado em um hospital em Taiwan, devido a uma aula de judô. A aula da arte marcial, ministrada por um professor identificado apenas pelo sobrenome Ho, que não tinha licença para ministras, ocasionou a criança a ter uma hemorragia no cérebro devido às quedas.

Segundo informações, os colegas e o professor praticaram golpes de queda com o garoto, que teria sido arremessado no chão 27 vezes durante a aula.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, a criança, mesmo chorando com os golpes , e obrigada pelo professor a ficar em pé e continuar a aula.

Ho, com mais de 60 anos, foi preso por lesão corporal que ocasionou a morte, e foi liberado da prisão após pagar fiança.



Contudo, o idoso passará por julgamento, e poderá enfrentar a pena mínima, de 7 anos, ou uma punição mais severa, de prisão perpétua.