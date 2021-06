Bandeira LGBT usada no combate a homofobia - Agência Brasil

Por AFP

Publicado 30/06/2021 17:10 | Atualizado 30/06/2021 17:12

Londres - A Igreja metodista do Reino Unido anunciou nesta quarta-feira (30) que vai celebrar em breve casamentos entre pessoas do mesmo sexo, uma decisão considerada pelos militantes como uma "etapa importante na via da justiça e da inclusão".

Reunidos em uma grande conferência nacional em Birmingham (centro da Inglaterra), 29 dos 30 sínodos metodistas do Reino Unido adotaram a resolução com 254 votos a favor e 46 contra.

"A Igreja não pode fechar os olhos ao que acontece na sociedade", declarou o reverendo Jonathan Hustler, admitindo "a profundidade dos sentimentos, a dor e a ansiedade que existem" nos casais de mesmo sexo.

Quarta maior Igreja cristã do Reino Unido, com 164.000 membros, a Igreja metodista britânica se une, assim, à Igreja episcopal escocesa e à Igreja reformada unida, duas outras igrejas protestantes que celebram casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Estas uniões continuam proibidas na Igreja Católica e na Igreja da Inglaterra, da qual a rainha Elizabeth II é a chefe.

As igrejas metodistas poderão começar a celebrar casamentos homossexuais em setembro, tempo necessário para resolver os trâmites administrativos.

Os pastores que se opuserem teologicamente a este tipo de casamento não serão obrigados a celebrá-los.

O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é autorizado desde 2013 na Inglaterra e em Gales e na Escócia desde 2014. Só se tornou legal no ano passado na muito conservadora província britânica da Irlanda do Norte.