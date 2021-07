Equipamentos apreendidos foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 11:00

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Polícia Militar interromperam um baile funk e apreenderam caixas de som, na noite desse sábado (3), no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, no local estariam sendo feitas comercialização de drogas. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que estaria sendo realizada uma festa clandestina no canto direito da Prainha, com venda de drogas, e quando chegaram ao local perceberam que pelo menos 30 suspeitos fugiram, deixando para trás as caixas de som. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, onde os equipamentos ficaram apreendidos.