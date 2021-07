Trabalho deve ter início em até 30 dias, conforme o planejamento do município e será realizado nas ruas de Monte Alto, Figueira, Caiçara, Novo Arraial e outras regiões próximas - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 22:00 | Atualizado 01/07/2021 22:02

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou nessa quarta-feira (29), que vai fazer uma intervenção nas ruas dos distritos do município, castigadas pelas chuvas das últimas semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, será feito o nivelamento das ruas e a aplicação de materiais conhecidos como saibro e bica corrida, para minimizar os problemas relacionados a pontos de alagamento.