Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:30

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar pessoas com 49 anos de idade com a primeira dose contra a, neste sábado (3). Segundo a Prefeitura, no mesmo dia, também serão imunizadas com a segunda dose da AstraZeneca, as pessoas que receberam a primeira dose nos dias 3 e 4 de abril.