Por O Dia

Publicado 04/07/2021 23:45

ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nessa sexta-feira (2), 844 novas doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, desse total, 744 são para aplicação da primeira dose do imunizante e 100 são para vacinar com a segunda dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre os imunizantes recebidos, 500 são da AstraZeneca, 144 da Pfizer e 200 da CoronaVac. Além disso, o município informou que já vacinou com a primeira dose, 13.198 pessoas contra o novo coronavírus, o que corresponde a cerca de 44% da população da cidade, estimada em pouco mais de 30 mil pessoas.