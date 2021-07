Mulheres serão imunizadas no turno da manhã, e homens, à tarde, conforme a Prefeitura - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 23:55 | Atualizado 05/07/2021 00:15

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar nesta segunda-feira (5), pessoas com 47 e 48 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ainda nesta segunda, também haverá repescagem para aplicação da primeira dose da AstraZeneca, em pessoas com deficiência, gestantes e puérperas, com 18 anos ou mais, além de trabalhadores da educação básica e de limpeza urbana.

SEGUNDA-FEIRA (5) – DAS 9H ÀS 16H

• Pessoas com 47 e 48 anos (mulheres pela manhã, e homens à tarde);

Para se imunizar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS, comprovante de residência no município.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Escola Municipal Adolpho Beranger, Praia Grande;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 2º Distrito, mediante agendamento na própria unidade.



SEGUNDA-FEIRA (5) – REPESCAGEM 1ª DOSE ASTRAZENECA – DAS 9H ÀS 16H

• Pessoas com comorbidade;

• Pessoas com deficiência;

• Gestantes e puérperas com ou sem comorbidade, com mais de 18 anos;

• Lactantes até 2 anos;

• Trabalhadores da educação básica;

• Trabalhadores da limpeza urbana e manejo sólido;

LOCAL DE VACINAÇÃO

