Amanda Botelho, de 26 anos, afirma ter sido agredida com socos, chutes e pontapésFoto: Amanda Botelho / Arquivo pessoal

Publicado 06/07/2021 22:35 | Atualizado 06/07/2021 22:53

ARRAIAL DO CABO – Uma mulher fez uma publicação nas redes sociais, relatando ter sido agredida por um fotógrafo, após um desentendimento com ele, no último sábado (3), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O suspeito nega as acusações e afirma que está sendo alvo de perseguição. A vítima, Amanda de Sena Lima Botelho, de 26 anos, que também trabalha como fotógrafa, contou que foi agredida com socos, chutes e pontapés, em uma tabacaria localizada na Praça do Cova, no bairro Praia dos Anjos.

No relato divulgado na internet, a vítima desabafou: “Fui agredida em local público pelo indivíduo Marco Lucirio mais conhecido como 'Marquin' guia/fotógrafo do passeio de barco. Registrei ocorrência e devidas providências serão tomadas! Simpatia forjada, todos precisam saber quem é esse merda que bate em mulher”, escreveu a jovem, ao divulgar uma foto do suspeito pelas agressões.

Em uma entrevista ao O DIA, a vítima contou que era amiga do agressor e que tudo começou depois que ela procurou a família dele e pediu ajuda para retirá-lo das drogas, depois de descobrir que ele estaria viciado em entorpecentes. “Nós nos conhecemos há cerca de um ano e nos últimos meses soube que ele tinha começado a usar cocaína, então procurei uma prima dele e a namorada para pedir ajuda, mas ele ficou sabendo e ficou muito revoltado comigo, e veio até a tabacaria em que eu estava e já chegou me espancando”, afirmou Amanda.

Após as agressões, segundo a vítima, testemunhadas por pessoas que estavam no local, ela procurou a 132ª Delegacia Policial e fez o registro de ocorrência contra o fotógrafo, por lesão corporal. Amanda então foi orientada pela Polícia Civil a fazer o exame de corpo de delito, mas disse que não conseguiu atendimento, nas três vezes em que procurou o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, cidade vizinha.



“A Polícia Civil pediu que eu fizesse o exame de corpo de delito, eu fui ao IML de Cabo Frio três vezes, já que em Arraial não tem, mas não consegui fazer o exame, porque a unidade estava sem médico. Eu vou retornar amanhã [quarta-feira], que é quando eles garantiram que teriam médico”, disse a jovem, nesta terça-feira (6).

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento onde a jovem afirma que as agressões aconteceram, podem ajudar a esclarecer o caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil. O delegado titular da 132ª Delegacia Policial, Ruchester Marreiros, afirmou que prefere não se manifestar sobre o caso, por enquanto.

O QUE DIZ O SUSPEITO

Procurado pelo O DIA, o fotógrafo de 28 anos, suspeito pelas agressões, disse que vinha sofrendo perseguições de Amanda, desde quando ele parou de chamá-la para trabalhar como fotógrafa em alguns barcos de passeio pelos quais ele é responsável.

“Nesse mesmo dia que ela relata ter sido agredida, ela e a própria irmã brigaram lá em praça pública. Tem várias testemunhas aí do ocorrido. Eu tenho as mensagens aqui de tudo o que ela falou pra minha família e as medidas já estão sendo tomadas”, afirmou o rapaz, acrescentando que não é usuário de drogas, e que ainda não prestou depoimento na delegacia.