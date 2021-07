Por O Dia

Publicado 05/07/2021 22:10

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, imuniza nesta terça-feira (6), pessoas com 45 e 46 anos de idade, com a primeira dose da vacina contra a. Segundo a Prefeitura, a vacinação será das 9h às 16h, em diferentes pontos da cidade, sendo as mulheres no turno da manhã, e os homens, à tarde.