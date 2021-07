Incidente aconteceu na Praia Grande, nesta terça-feira, dia 6 - Foto: Adventure Brasil

Incidente aconteceu na Praia Grande, nesta terça-feira, dia 6Foto: Adventure Brasil

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:00 | Atualizado 06/07/2021 19:06

ARRAIAL DO CABO – Uma baleia da espécie jubarte ficou presa em uma rede de pesca artesanal na manhã desta terça-feira (6), na Praia Grande, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, ao identificar o animal, os pescadores que faziam o cerco no local, abriram a rede e o mamífero retornou para a rota migratória.

Ainda segundo o município, agentes do Grupamento Operacional Marítimo Ambiental e técnicos da Fundação Municipal do Meio Ambiente acompanharam o retorno da baleia para o alto mar, junto com voluntários praticantes do aeromodelismo, que registraram imagens aéreas da jubarte, até ela ultrapassar a Ilha do Francês, no sentido Nordeste brasileiro.

O biólogo marinho Franciê Lima explica que a passagem de baleias pela costa da cidade é comum, entre os meses de junho e novembro, por causa do ciclo migratório, quando elas deixam as águas geladas e seguem em direção ao clima mais tropical de Arraial do Cabo, em busca de alimento.

“Esses grandes animais migraram das regiões polares para a costa do Atlântico em busca de alimento e um local novo para amamentar os seus filhotes. É sempre um espetáculo à parte observar as baleias em Arraial e é preciso aproveitar, pois acontece apenas nesses meses de inverno”, destacou.