Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:45 | Atualizado 06/07/2021 19:48

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar pessoas com 44 e 43 anos, nesta quarta (7) e quinta-feira (8), respectivamente, com a primeira dose da vacina contra a. Já próxima sexta-feira (9), haverá repescagem para aplicação da segunda dose da AstraZeneca, nos moradores que já se receberam a primeira dose do imunizante.