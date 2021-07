Materiais apreendidos foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:20 | Atualizado 07/07/2021 14:39

ARRAIAL DO CABO - Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos, nessa terça-feira (6), no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com eles foram encontrados 37 tabletes de maconha, oito pinos de cocaína, e R$ 167, em espécie, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.