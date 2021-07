Atividade será realizada três vezes por semanas, com duração de uma hora - Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, terá aulas gratuitas de alongamento no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos. De acordo com a Superintendência Municipal de Esportes, estão sendo disponibilizadas apenas 20 vagas, para pessoas com mais de 18 anos, e as inscrições podem ser feitas no próprio estádio.