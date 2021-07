Obra de revitalização da estação de bombeamento fica na Praça do Sindicato, no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Obra de revitalização da estação de bombeamento fica na Praça do Sindicato, no Centro da cidadeFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO - A Prolagos, concessionária responsável pelo serviço de saneamento básico na Região dos Lagos, retomou nesta quarta-feira (7), a obra de revitalização da estação de bombeamento, na Praça do Sindicato, no Centro de Arraial do Cabo . Segundo a Prefeitura, a obra chegou a ficar paralisada por cerca de três anos.

O município informou ainda que a intervenção foi uma solicitação feita pela Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento e que o trabalho faz parte do projeto de melhorias operacionais do sistema de esgotamento sanitário já implantado na cidade. A previsão para a conclusão dos trabalhos não foi divulgada pela concessionária.