Segundo a Prefeitura, projeto é integrado ao Google EarthFoto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 22:59

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, catalogou cerca de 2,7 mil pontos de iluminação pela região central da cidade e nos distritos. Segundo a Prefeitura, cada poste recebeu uma numeração, e a iniciativa faz parte de um novo sistema que vai permitir mais agilidade na substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas.