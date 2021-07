Sorteio vai acontecer das 14h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação - Foto: Divulgação

Sorteio vai acontecer das 14h às 16h, na Secretaria Municipal de EducaçãoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 20:00

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Educação de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai sortear nesta sexta-feira (9), 303 vagas para as seis creches do município. Segundo a Prefeitura, o sorteio vai acontecer das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Educação, no bairro Prainha.Ao todo, o município possui quatro creches que funcionam em meio período e duas que atuam em horário integral, e que atendem a crianças com idades entre oito meses e três anos incompletos até 31 de março. As inscrições para concorrer às vagas foram feitas entre os dias 7 e 18 de junho, segundo a Prefeitura.