Ao todo, foram apreendidas 10 buchas de maconha - Foto: Divulgação

Ao todo, foram apreendidas 10 buchas de maconhaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:45

ARRAIAL DO CABO – Um jovem foi preso e um menor foi apreendido por tráfico de drogas, nessa quinta-feira (8), no bairro Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com eles foram encontradas 10 buchas de maconha.

Ainda de acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento pela Praça do Cova, quando viram os dois suspeitos e observaram que eles tentaram disfarçar ao perceberam a aproximação da viatura. Os PMs então abordaram os suspeitos e durante uma revistam, encontraram os entorpecentes. Eles foram levados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.



Publicidade

O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso e com os responsáveis pelo menor.



OUTRAS PRISÕES RECENTES



Publicidade