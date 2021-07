Agentes do Grupamento Operacional Marítimo Ambiental foram acionados e conseguiram controlar as chamas - Foto: Divulgação

Agentes do Grupamento Operacional Marítimo Ambiental foram acionados e conseguiram controlar as chamasFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 22:30

ARRAIAL DO CABO – Um incêndio atingiu uma área de vegetação na noite dessa quarta-feira (7), no Parque Estadual da Costa do Sol, na altura do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, agentes do Grupamento Operacional Marítimo Ambiental foram acionados para o local e conseguiram controlar as chamas.