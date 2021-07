Nissan Frontier e Renault Clio Sedan estão avaliados, juntos, em cerca de R$ 107 mil - Foto: Divulgação

Nissan Frontier e Renault Clio Sedan estão avaliados, juntos, em cerca de R$ 107 milFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 22:05

ARRAIAL DO CABO – A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), na Região dos Lagos do Rio, recebeu a doação de dois carros para atuar nas ações de monitoramento e de auxílio aos beneficiários da Reserva Extrativista Marinha (Resemar). Os veículos foram doados pela Receita Federal e vão integrar a frota da associação.