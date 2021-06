Jean Paulo Campos nos bastidores do especial Dancing Brasil Júnior - Blad Meneghel/Record TV

Publicado 19/06/2021 21:07

O ator Jean Paulo Campos (18), ex-estrela mirim do SBT, conhecido, principalmente, pelo seu papel como Cirilo na novela "Carrossel" revela que as ligações feitas por telespectadores para participar do programa infantil "Bom dia e Cia" eram agendadas previamente.

“Você não ligava e eles atendiam na hora. Você ligava em um dia para aparecer no outro, tinha um horário marcado”, revelou Jean.

Ele comandou por um bom tempo o Programa "Bom Dia e Cia" e agora ele resolveu comentar a realidade dos bastidores da atração tradicional do SBT.



“Não era aquela surpresa de ligar para o Yudi e ele te atender na hora. Quem atendia era a produtora e ela falava da hora que você iria participar".