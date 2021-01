Gabriela Rivero Reprodução

São Paulo - Gabriela Rivero, que interpretou a icônica professora Helena na versão Mexicana de "Carrossel" (1989), declarou que não pretende tomar a vacina contra o novo coronavírus (Sars-coV-2). A atriz explicou que não tem costume de se tratar utilizando químicos. Mesmo assim, ela defende a necessidade do imunizante contra Covid-19 e apoia que as pessoas o tomem.

"Agora não [pretendo tomar]. Me dá um pouco de medo, sinto que prefiro tomar vitamina e ter meu sistema imunológico bem, usar máscara, manter o distanciamento social, fazer exercício e me manter saudável, né?", contou a atriz, durante live em seu perfil no Instagram.

"Sinto que a vacina é uma coisa boa porque creio que temos de acabar de alguma forma com a pandemia. Por outro lado me dá um pouco de medo que tenha efeitos secundários. Nunca fui de ser vacinada ou de medicamentos, sempre trato de forma natural", ponderou a atriz.

Ainda na live, a intérprete de professora Helena revelou que guarda até hoje os vestidos utilizados na época da novela e que se tornaram inesquecíveis.

"Este foi o primeiro vestido que eu usei para a novela", afirmou ela exibindo algumas peças imortalizadas pela professora Helena. "Quando eu fui ao Brasil, já tinha cortado o cabelo e agora para ser a professora tenho que usar", lembrou ela.