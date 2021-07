Materiais recolhidos foram colocados em uma embarcação e levado para descarte em local adequado - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 22:30

ARRAIAL DO CABO – Uma ação de ordenamento recolheu, nessa quinta-feira (8), diversos materiais abandonados, como barracas, cadeiras de praia, guarda-sóis, entre outros objetos, nas Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, o trabalho foi coordenado por agentes de Postura e da Guarda Marítima Ambiental.