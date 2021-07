Por O Dia

Publicado 09/07/2021 23:00

ARRAIAL DO CABO – Será aberto nesta segunda-feira (12), o cadastramento de vagas para estudantes que precisem do transporte universitário, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, as inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, no bairro Prainha.