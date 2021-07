Exame será feito para esclarecer as causas da morte - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 08:55 | Atualizado 11/07/2021 09:07

ARRAIAL DO CABO – Um filhote de uma baleia da espécie jubarte foi encontrado morto, nesse sábado (10), na praia de Figueira, distrito de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o animal já teria chegado morto ao local e um exame será realizado para esclarecer o que teria provocado o óbito.

O procurador do MPF, Leandro Mitidieri, foi para o local assim que soube do ocorrido, e divulgou um vídeo falando sobre o assunto. “Ela já chegou morta. Está sendo coletado material para ver a causa dessa morte, uma vez que é um filhote. Também estamos questionando qual o procedimento da Prefeitura de Arraial do Cabo e também do CTA [Centro de Tratamento de Animais], que tem um contrato para agir nesses casos”, afirmou.



O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo, neste domingo (11), e aguarda mais informações sobre o assunto.