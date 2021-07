Associação quer colocar boias de marcação para definir distância mínima de 150 metros, para evitar aproximação de embarcações de turismo - Foto: Divulgação

Publicado 10/07/2021 21:30 | Atualizado 10/07/2021 21:33

ARRAIAL DO CABO – A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), na Região dos Lagos do Rio, encaminhou nessa sexta-feira (9), um ofício para a Capitania dos Portos, em Cabo Frio , reforçando o pedido, feito há quase um ano, que impõe restrições para a circulação de embarcações de turismo em áreas frequentadas por pescadores.

De acordo com a Aremac, entre as solicitações feitas pela Associação de Pescadores Artesanais de Canoas de Rede (Apescarpa), estão a colocação de boias de marcação, definindo uma distância mínima de 150 metros, para que evite a aproximação de embarcações de turismo da praia da Ilha do Cabo Frio do Boqueirão, passando para a Fenda de Nossa Senhora, nos limites das regiões onde ficam os pesqueiros das canoas.



O documento também pede que seja feito o controle do acesso de turistas na praia da Ilha de Cabo Frio, durante os horários em que haja atividades de pesca no local, o que segundo os pescadores, ajudará a evitar o desvio da roda de cardumes. A categoria justifica o pedido afirmando que o controle rigoroso das atividades turísticas no local, durante a pandemia, refletiu em um período de pesca abundante.



Os pescadores temem ainda que, com a flexibilização do turismo náutico, nos próximos meses, possa haver um grande prejuízo àqueles que utilizam da pesca de canoa com redes artesanais, caso os limites de atividades pesqueiras e turísticas não sejam muito bem definidos. A reivindicação original foi encaminhada em 24 de julho do ano passado, segundo a associação.



“A Aremac está atenta e vai cobrar das autoridades o cumprimento à risca do Plano de Manejo da Reserva Extrativista Marinha (Resexmar), denunciando sempre as omissões e desrespeito à legislação, seja por quem for”, afirmou o presidente da Aremac, Eraldo Cunha.