Atleta está há um ano no Vasco - Foto: Divulgação

Atleta está há um ano no VascoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 14:00

JP Galvão, natural de Covid-19, e o atleta segue em São Paulo. ARRAIAL DO CABO – O atleta, natural de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, está em São Paulo, na preparação da seleção brasileira olímpica. O lateral direita do Vasco da Gama viajaria ao Catar nessa sexta-feira (9), mas a viagem dos jogadores da seleção para o país estrangeiro foi cancelada, por causa da, e o atleta segue em São Paulo.

Na semana passada, JP Galvão entrou em campo contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20, na Ilha do Governador, Zona Note do Rio. Segundo a família, nos próximos dias, o jogador de 20 anos deve retornar ao Rio para continuar os treinos no Vasco, onde está há cerca de um ano.

Publicidade

“Obrigado Deus por me proporcionar momentos especiais como esse, realizando um sonho de criança”, escreveu o atleta em uma postagem recente em seu perfil, nas redes sociais.

Para a mãe do jogador, Fernanda Costa Galvão, o sentimento é de muito orgulho pelo sucesso do filho. “Estamos em êxtase com essa conquista. Sempre acreditei que ele iria conseguir seus objetivos e essa conquista é consequência de muita luta, renúncia, foco. Coração explodindo de tanta felicidade e orgulho”, afirmou, em entrevista ao O DIA.



Publicidade