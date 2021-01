Lateral direita, JP Galvão conquistou três títulos com a equipe Foto: Divulgação

Por Lucas Madureira

Publicado 11/01/2021 18:45 | Atualizado 11/01/2021 19:01

ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 19 anos, morador de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está se destacando no futebol. O lateral direita JP Galvão foi contratado pelo Vasco da Gama e estreou nos gramados em setembro do ano passado, mas apesar dos poucos meses no clube, o atleta já conquistou três títulos em campo, tendo sido a Copa do Brasil Sub-20, o mais recente, no Rio de Janeiro.



A partida que consagrou o título da equipe na competição aconteceu no último domingo (3), contra o Bahia, no Estádio São Januário. Além da Copa do Brasil Sub-20, JP também já conquistou com o clube a Taça Guanabara Sub-20 e o Campeonato Carioca Sub-20.



João Pedro Galvão de Carvalho nasceu em Cabo Frio, mas sempre morou com a família no bairro Praia dos Anjos, na cidade vizinha, Arraial do Cabo. Os pais do jovem atleta trabalham com turismo náutico e sempre o incentivaram no esporte. JP afirma que está feliz pelos resultados que tem alcançado até o momento, durante as partidas.

“Eu me sinto muito bem, muito feliz, muito realizado, por tudo que tem acontecido tão rápido. Fico muito orgulhoso, porque tudo isso é resultado de muito trabalho. Até então, o Vasco nunca havia ganhado uma Copa do Brasil Sub-20, então, nossa equipe está fazendo história no clube”, disse o atleta ao O DIA.

JP revelou que sonha em jogar na equipe profissional e em grandes clubes, no esporte. “Quero chegar ao profissional, jogar em grandes clubes e ter uma boa carreira. Assim como qualquer menino, também sonho em jogar na seleção brasileira”, declarou.



O sonho do jogador em atuar em uma equipe profissional, pode não estar longe de se tornar realidade, já que o técnico do clube, Vanderlei Luxemburgo, valoriza as categorias de base. JP permanece em Arraial do Cabo e deve retornar para a capital na próxima terça-feira (19), para iniciar os treinos para a Recopa do Brasil, que ainda não possui data definida.