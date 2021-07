Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, pretende imunizar entre esta segunda (12) e quinta-feira (15), com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, pessoas com idades entre 39 e 42 anos. Segundo o município, apenas na segunda-feira, no mesmo período também haverá aplicação da segunda dose da AstraZeneca e, apenas na segunda-feira, também terá repescagem, para imunizar pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes.

Ainda de acordo com a Prefeitura, para se imunizar é preciso apresentar documento oficial com foto, cartão SUS, além de comprovante de residência no município. Já as gestantes, lactantes ou puérperas, devem levar, além desses documentos, laudo médico autorizando a vacinação.

SEGUNDA FEIRA (12) – DAS 9H ÀS 16H

• Repescagem, para imunização de pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência, a partir de 18 anos; gestantes, puérperas e lactantes, também a partir de 18 anos;

• Vacinação de pessoas com 42 anos de idade.

LOCAL DE VACINAÇÃO

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã.

TERÇA-FEIRA (13) – DAS 9H ÀS 16H

• Vacinação de pessoas com 41 anos;

• Aplicação da 2ª dose da AstraZeneca.

QUARTA-FEIRA (14) – DAS 9H ÀS 16H

• Vacinação de pessoas com 40 anos;

• Aplicação da 2ª dose da AstraZeneca.

QUINTA-FEIRA (15) – DAS 9H ÀS 16H

• Vacinação de pessoas com 39 anos;

• Aplicação da 2ª dose da AstraZeneca.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Associação Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal Joao Torres, Prainha.